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Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO Sondaj Çalışmalarını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO Sondaj Çalışmalarını İnceledi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO tarafından Lüleburgaz'da yürütülen Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaların ülke ekonomisi için önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca ( Tpao ) Lüleburgaz ilçesinde çalışmaları süren Misinli Mezardere-1 sondaj kulesinde incelemede bulundu.

Turan, çalışmaların devam ettiği alanı gezerek TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı.

Bu tür çalışmalarının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, sondaj çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Turan'a Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de eşlik etti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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