Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman dernek başkanlarını makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Dernek başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, Roman vatandaşların topluma değer kattığını söyledi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.

Vali Turan, esnaf ziyaretinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafla sohbet edip, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden Turan, esnafa Ahilik geleneğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yatırım Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli'nde Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kentte sürdürülen yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda, AFAD Masa Başı Tatbikatı, Sosyal Risk Haritası, Kadının Güçlenmesi Stratejik Belgesi ve Eylem Planı, Roman Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar da görüşüldü.