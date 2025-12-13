Kırklareli Valisi Turan, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Turan, projeden yararlanarak evlenen 3 çifti evlerinde ziyaret etti.

Çiftleri tebrik eden Turan, gençlerin mutluluğunu görmekten büyük bir keyif aldığını söyledi.

Turan, projesinin aile kurumunu güçlendiren, genç çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunan önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.