Kırklareli Valisi Turan, Amatör Spor Haftası'nda sporcuları kabul etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile beraberindeki sporcuları kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Turan, sporcularla bir süre sohbet ederek kentin spor altyapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, sporcuların Amatör Spor Haftası'nı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Ziyarette sporculara antrenörleri de eşlik etti.

Kaynak: AA