Kırklareli Valisi Turan, dolu nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, dolu ve sağanak yağışın zarar verdiği bölgede incelemede bulundu.

Vali Turan, Dokuzhöyük köyünde hasar tespit çalışmalarını sürdüren yetkililerden bilgi aldı.

Tarım alanlarını gezen Turan, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tarımsal üretimin bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, devletin vatandaşların ve üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

İki gün önce etkili olan dolu ve yağış nedeniyle tarım alanlarında oluşan zarara ilişkin ekipler tarafından tespit çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Turan, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu her zaman en büyük gücümüz. Devletimiz, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum."