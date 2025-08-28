Kırklareli Vali Yardımcısı Hayvancılıkta Destekleri İnceledi

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, büyükbaş çiftliğini ziyaret etti.

Tanrıseven, Değirmencik köyündeki çiftliği gezerek incelemede bulundu.

Hayvan besi ve süt üretim alanlarını gezen Tanrıseven, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da bölgedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında Tanrıseven'i bilgilendirdi.

Tanrıseven, Kırklareli'nin hayvancılıkta önemli noktada olduğunu belirtti.

Hayvancılığın gelişmesi ve büyümesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli destekler verdiğini ifade eden Tanrıseven, tüm çiftliklerin bu desteklerden yararlanması önerisinde bulundu.

Bölge hayvancılığına 1000 büyükbaş hayvan ile destek veren çiftlik yetkililerine teşekkür eden Tanrıseven, "Hayvancılığın bölgemizde daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyor, çiftliklerimizi destekliyoruz." dedi.