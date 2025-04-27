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Kırklareli Üniversitesi'nde Teknopark Konferansı Gerçekleşti

Kırklareli Üniversitesi'nde Teknopark Konferansı Gerçekleşti
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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teknoparklarda Çalışma Hayatı ve Yatırımcı Olmanın Cazibesi' konferansı, belediye başkanı, sanayi genel müdürü ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, gençlerin girişimcilik yolunda teknoparkların önemine değindi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Teknoparklarda Çalışma Hayatı ve Yatırımcı Olmanın Cazibesi" konferansı gerçekleştirildi.

KLÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı ile Maliye ve Finansal Gelişim Kulübü tarafından Kayalı Kampüsünden düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Belediye Başkanı Derya Bulut, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile Maliye Bölüm Başkanı Doç. Dr. Halil Kete katıldı.

Bulut, her zaman hayallerinin peşinden gittiğini söyledi.

Öğrencilerin kendilerini bilgi, birikim ve teknolojiyle donatması gerektiğini belirten Bulut, herkesi kitap okumaya davet etti.

Öz ise gençlerin girişimcilik yolunda attıkları adımlarda teknoparkların büyük destek sunduğunu ifade etti.

Kete de teknoparklar hakkında bilgi verdi.

Konferansa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Cergibozan ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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