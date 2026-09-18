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Kırklareli Ticaret Borsası heyetinden Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

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Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Hikmet Yıldırım, Hasan Hüseyin Vural, Kıvanç Vural, Volkan Alayayla ve Mehmet Emin Doğu da yer aldı.

Belediye Başkanı Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Altıntel ve borsa heyetine nazik ziyaretleri ile kıymetli sohbetleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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