Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

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Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ayrıca, Kavaklı beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Kırklarelispor ise yeni sezonda kırmızı grupta mücadele edeceğini açıkladı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantıda, psikiyatri, anjiyo ve fizik tedavi bölümleri ile yanık ünitesi, endovizyon sistemleri, onkoloji tanı birimlerinin çalışmaları değerlendirildi.

Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak istediklerini belirtti.

Yol bakım ve onarım çalışmaları

Kavaklı beldesinde yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan parke taşlarını yenileyip, yaya geçitlerini boyuyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, daha temiz, düzenli ve modern bir yaşam alanı için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade eden İn, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Kırklarelispor kırmızı grupta mücadele edecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, yeni sezonda kırmızı grupta mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu 2025-2026 sezonunda kırmızı grupta yer aldıklarını belirtti.

Takımın geçen yıl iyi mücadeleler verdiğini ifade eden Can, bu yıl daha iyi bir performans beklediklerini kaydetti.

Tüm rakiplerin güçlü olduğunu aktaran Can, kura çekimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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