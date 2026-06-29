Haberler

Kırklareli'nde gençlik ve kültür merkezi projesinde imzalar atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde atıl durumdaki bina, Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülüyor. Protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Bulut, yatırımın gençlerin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Kırklareli'nde inşa edilecek "Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi İnşasının Tamamlanması İş Birliği ve Ortak Kullanım Protokolü" imza töreni yapıldı.

Bir restoranda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu tarafından protokol imzalandı.

Törende, Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi tanıtım videosu gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Bulut, törende, 2017 yılında Dereköy yolu mevkisinde otogar olarak planlanıp tamamlanmayan binanın Kırklareli Gençlik Spor ve Kültür Sanat Merkezi olarak hayat bulacağını söyledi.

Yapının yıllardır boş ve atıl olarak durduğunu ifade eden Bulut, doğru dokunuş ile yapıyı büyük bir fırsata dönüştürerek kente ve gençlere kazandıracaklarını belirtti.

Hiçbir yatırımı kaderine terk etmemeye, yarım kalmış eserleri tamamlayacaklarına söz verdiklerini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz yoğun çalışmaların, karşılıklı güçlü iş birliğinin sonucunda bu yapı artık bambaşka bir kimliğe kavuşuyor. Burada bir neslin geleceğine yatırım yapılacak. İçerisinde gençlik merkezi, kültür merkezi, kütüphane, spor kompleksi ve idari binanın yer alacağı bu büyük yaşam alanı, Kırklareli'nin sosyal, kültürel ve sportif hayatına uzun yıllar yön verecek.

Kendi şehrinde geleceğini aramak zorunda kalmayan, geleceğini burada kuran bir gençlik görüyorum. Çünkü bir şehrin gerçek gücü, sahip olduğu binaların yüksekliğiyle değil yetiştirdiği gençlerin, yetiştirdiği insanların ufkuyla ölçülür. Bizim en büyük yatırımımız da insandır. En büyük önceliğimiz çocuklarımızdır. En büyük umudumuz ise gençlerimizdir. Bu proje yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, yarınların kentini inşa etmek için hazırlanmıştır."

Babuşcu da projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu