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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, yeni eğitim öğretim yılında yurtlarda sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, yeni eğitim öğretim yılında yurtlarda sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu başkanlığında yurt müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin yeni döneme daha konforlu ve güvenli hazırlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, gençlerin yurtlardaki barınma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması ile öğrencilerin her türlü ihtiyacına hızlı çözüm üretilmesi konuları görüşüldü.

Çelikkanat, Türkiye şampiyonu oldu

İstanbul'da düzenlenen TSSF Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele eden Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, Türkiye şampiyonu oldu.

Silivri'de 4-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Çelikkanat, 1000 metre çift palet branşında rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sporcu ve antrenörleri tebrik edildi.

Kaynak: AA
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