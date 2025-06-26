Kırklareli'nde Yangın: 12 Dekar Buğday ve 2 Dekar Ceviz Bahçesi Zarar Gördü

Kırklareli'nde Yangın: 12 Dekar Buğday ve 2 Dekar Ceviz Bahçesi Zarar Gördü
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde Düzova köyünde meydana gelen yangında 12 dekar hasat edilmemiş buğday ekili tarım arazisi ile 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan yangında 12 dekar hasat edilmemiş buğday ekili tarım arazisi ile 2 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

Düzova köyünde hasat edilmemiş buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyürken rüzgarın etkisiyle ceviz bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda 2 dekar ceviz bahçesi ile 12 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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