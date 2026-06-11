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Kırklareli'nde Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Kıyıköy'de düzenlenen toplantıda, turizm sezonunda alınacak tedbirler ve kentin tanıtım çalışmaları değerlendirildi.

Kırklareli'nde Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzenlenen toplantıda turizm sezonunda alınacak tedbirler ve kentin tanıtımına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli'nin sahip olduğu doğal güzellikleri, eşsiz sahilleri ve turizm potansiyeliyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmde kaliteyi artırmanın yanı sıra güvenliğin, kamu düzeninin ve hizmet kalitesinin en üst seviyede tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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