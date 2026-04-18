Kırklareli Valisi Turan, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Kırklareli'nde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Vali Uğur Turan, bir otelde düzenlenen programda, turizmin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya büyük katkı sunduğunu söyledi.

Turizmin, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden biri olduğunu belirten Turan, Kırklareli'nin doğal ve tarihi birikimiyle nadide bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Programda Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de konuşma yaptı.