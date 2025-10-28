Kırklareli'nde Modern Asfalt Üretim Tesisi Açıldı

Kırklareli'nde asfalt üretim tesisi törenle açıldı.

Vali Uğur Turan, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen açılış töreninde, kentin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik ortak hedefler doğrultusunda ulaşım hizmetlerinde kalite ve verimliliği artıracak önemli bir yatırımın yapıldığını belirtti.

Kırklareli asfalt üretim tesisinin kente hayırlı olmasını dileyen Turan, tesisin saatte 160 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Turuan, tesisin son teknolojiyle donatıldığını ifade ederek, "Modern asfalt tesisimiz, 43 milyon 268 bin lira yatırım bedeliyle kurulmuş, en son teknolojiyle donatılmıştır. Bununla birlikte, tesisin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için gerekli olan idari bina, kantar, güvenlik binası, elektrik ve doğalgaz tesisatları gibi tüm tamamlayıcı unsurlar da 16 milyon 417 bin liralık ek yatırım ile hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Tesis ile bölgeye en iyi hizmeti sunacaklarını dile getiren Turan, köy yollarında kalitenin daha da artacağını vurguladı.

"Asfalt üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak"

Kırklareli'nin kendi asfaltını üretebilen, altyapı hizmetlerinde daha güçlü, daha donanımlı bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:

"Bu tesis, yalnızca Kırklareli merkezine değil, il genelindeki tüm yerleşim yerlerine hizmet edecek, asfalt üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Artık kendi tesisimizde, kendi iş gücümüzle, daha planlı ve hızlı bir şekilde köy yollarımızı, ilçe bağlantı yollarımızı yenileyebileceğiz."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da gelişen teknoloji ve imkanlar karşısında eski tip yolların uzun vadede elverişsiz olduğunu belirtti.

İl Genel Meclisinin köylere hizmette yeni tedbirlerin alınmasında önemli adımlar attığını ifade eden Sarıçam, asfalt üretim tesisi kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

El birliği ile çok daha kaliteli hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Sarıçam, "Bu tesis hem köylerimize hizmet etmek için hem de aynı zamanda gücü yetmeyen orta ölçekli belediyelerimize destek vermek açısından oradaki vatandaşlarımızın da asfalt hizmetlerinden faydalanmasında çok önemli işlevler görecek." dedi.

Törende, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Söğüt de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve il genel meclisi üyeleri katıldı.