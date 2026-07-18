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Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı. İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
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