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Kırklareli'nde hasat sırasında su tankeri bulundurulması zorunlu hale getirildi

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Kırklareli'nde biçerdöverle hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı, 12.00-19.00 saatleri arasında tarlada su tankeri veya en az 600 litrelik su püskürtme makinesi bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Kırklareli'nde biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yaşanabilecek olası yangın risklerine karşı su tankeri bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hasat döneminde tarımsal alanlarda yangın riskinin arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, olası yangınlara anında müdahale edilerek ürün ve maddi kayıpların önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen biçerdöverle hasat çalışmalarında, tarlada içi su dolu bir su tankeri veya en az 600 litre kapasiteli su püskürtme makinesi bulundurulmasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca, hasat öncesi biçerdöverlerin bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiği belirtildi.

Üreticilerin ve biçerdöver operatörlerinin söz konusu kurallara riayet etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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