Kırklareli'nde Hamsi Avcılığı İçin Kota Miktarları Belirlendi

Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada açıklarında hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemilerine kota tahsisi yapıldı. Sürdürülebilir balıkçılık amacıyla yapılan düzenlemeler, balık popülasyonunun korunmasına katkı sağlıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada açıklarında hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemilerine ait kota miktarları belirlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı için izin belgesi alan 692 balıkçı gemisine kota tahsisi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık için getirilen bu düzenlemelerin, hem balık popülasyonunun korunmasına hem de gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri bırakılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

