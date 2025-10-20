Kırklareli'nde Gıda İşletmelerine Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, et, süt, yumurta ve bal gibi gıda ürünlerinin üretim ve satış yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel