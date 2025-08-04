Kırklareli'nde Et İşleme Tesislerine Denetim

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, et işleme tesislerinde gıda güvenliği ve hijyen koşullarını denetledi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli'nde et işleme tesisleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentteki et işleme tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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