Kırklareli'nde Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Mevlit Okutuldu

Kırklareli'nde Ahilik Haftası dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden esnaf için dua edildi, ardından katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kapsamında mevlit okutuldu.

Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu. Hayatını kaybeden esnaf için dua edildi.

Mevlit sonrası katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ile oda temsilcileri ve esnaf katıldı.

