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Kırklareli'nde barajların doluluk oranı arttı

Kırklareli'nde barajların doluluk oranı arttı
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Kırklareli'nde geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri düşen 4 barajda, yağışların etkisiyle doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü. En yüksek su miktarı Kayalıköy Barajı'nda tespit edildi.

Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri düşen barajlarda yağışların etkisiyle doluluk oranları arttı.

Depolama hacmi toplam 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 205 milyon 247 bin metreküp su bulunuyor.

Son ölçümlerde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

Barajlar arasında en fazla su, 86 milyon 447 bin metreküple Edirne'ye de içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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