Kırklareli'nde çiftçi kadınlar üretimin yükünü omuzluyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesi ile Doğanca köyünde yaşayan kadınlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak üretimde aktif rol alıyor.

Erken saatlerde ağıllarda mesaiye başlayan kadınlar, hayvanların bakımı ve süt sağımı gibi işleri tamamladıktan sonra tarlalara gidiyor. Gün boyu çapa yapan kadınlar, hububat ile fasulye, soğan, patates, pırasa ve domates gibi sebzelerin üretiminde çalışıyor.

Çakıllı beldesinde yaşayan Sadiye Pamukçu, AA muhabirine, uzun yıllardır çiftçilik yaparak ailesinin geçimine katkı sunduğunu söyledi.

Köy yaşamını sevdiğini belirten Pamukçu, "Köyde kadın olmak benim için çok güzel bir şey. Zamanında çalıştım, emekli oldum. Şimdi sevdiğim işle uğraşıyorum. Köyümü ve işimi seviyorum." dedi.

Gençlerin köylerini terk etmemesi gerektiğini dile getiren Pamukçu, üretmenin çok değerli olduğunu vurguladı.

Emine Akcan da yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'dan Çakıllı'ya gelin geldiğini, köyde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini ifade eden Akcan, "Köyde kadın olmak zor ama işlerimizi severek yapıyoruz. Günümüz köyde nasıl geçiyor anlamıyoruz." diye konuştu.

Doğanca köyünde yaşayan Zülfiye Pekmezci, köy hayatının doğal ve huzurlu olduğunu söyledi.

Köyde soğan, biber, pırasa ve hububat üretimi yaptıklarını dile getiren Pekmezci, sabahtan çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nisa Bayram ise aile işletmelerinde çalıştığını belirterek, "Aile bütçesine katkı sağlamak beni gururlandırıyor. Hayvanlarla ilgilenmek bana iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Saliha Elbüken de köyde yazlık ve kışlık yiyeceklerini kendilerinin ürettiğini anlatarak, üretmeyi sevdiğini dile getirdi.