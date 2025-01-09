Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada beldesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde asgari avlanabilir balık boyları ve av araçlarının uygunluğu kontrol edildi ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri Karadeniz'e kıyısı olan İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerini kontrol etti.
Ekipler, asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğunu denetledi.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel