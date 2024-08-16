Kırklareli'de denetimlerde 71 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 9 bin 243 araç ve sürücü kontrol edildi. 1226 araca trafik cezası kesilirken, 71 araç trafikten men edildi ve 11 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 9 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 1226 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 71 araç trafikten men edildi. 11 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.