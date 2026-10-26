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Kırklareli Belediyesi 3,2 megavatlık GES projesinde ihale sürecini başlatacak

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 3,2 megavatlık GES projesinde ihale sürecinin başlayacağını ve İlbank ile kredi sözleşmesi yapılacağını belirtti. Bulut, Vize'de 148 dönümlük arazinin tahsis edildiği projenin yaza kadar tamamlanıp çalışır hale gelmesini temenni ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile elektrik sarfiyatında ciddi tasarruf sağlayacağını belirtti.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren GES projesine büyük önem verdiklerini söyledi.

GES projesinde ihale sürecinin başlayacağını belirten Bulut, bu projeye çok emek verdiklerini kaydetti.

Sürecin kolay olmadığını vurgulayan Bulut, "Öncelikle merkezde kota doluydu. Merkezde kota dolu olması sebebiyle bu sefer nerede kota müsaitliği varsa onunla ilgili çalışma yaptık. Vize'de kota müsaitliği vardı TEİAŞ tarafından. O doğrultuda Vize'den 148 dönümlük bir arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Akabinde de gerekli proje çalışmaları başladı. Nihayetinde hepsi tamamlandı."

Bu doğrultuda İlbank ile kredi sözleşmesi yapılacağını anlatan Bulut, yeşil enerji ve sağlıklı enerji açısından çok büyük bir adım atacaklarını kaydetti.

Geleceğe doğru bir miras bırakmak için çalıştıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"3,2 megavatlık bir yatırım. Tabii bu artık ihalesi gerçekleştirildikten sonra bizim temel amacımız yaza kadar yapım aşamasını tamamlanıp yaz sürecinde artık havalar tekrar gün ışığıyla buluştuğunda bizim tesisimizin çalışır hale gelmiş olması en büyük temennimiz."

Kaynak: AA
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