Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, personeli ile bayramlaştı.

Bulut, belediye şantiyesinde düzenlenen törende 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

Sevgi, saygı, disiplin ile hizmet edeceklerini ifade eden Bulut, kentin hak ettiği hizmetleri alması için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Kırklareli'nin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Bulut, gelecekte takdir edilecek ve herkesin gururla anlatacağı bir şehir oluşturmak için, profesyonel bir anlayışla çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Makam kapısının her zaman açık olduğunu dile getiren Bulut, tüm personele, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.

Konuşmaların ardından Bulut, personel ile bayramlaştı.