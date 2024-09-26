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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kadın Basketbol Takımını Tebrik Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kadın Basketbol Takımını Tebrik Etti
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri kadın basketbol takımını makamında kabul ederek, takımın başarısını ve lige iyi başlangıcını kutladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri takımını makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takımın başarısıyla gururlandıklarını belirtti.

Takımın karşılaşmalarını takip ettiğini ifade eden Bulut, ekibin lige çok iyi başladığını dile getirdi.

Sporcuları galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Bulut, "Kırklareli'ni bölgemizin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Bunu her alanda başarmak istiyoruz. Takımımızı aldığı galibiyetlerden dolayı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Gelecek haftalarda alacakları sonuçlarla şehrimizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bizler de takımımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bulut, takıma 29 Eylül Pazar Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile oynayacakları maçta başarı diledi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

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