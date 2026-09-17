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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafı ziyaret etti

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kentteki esnafı ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kentteki esnafı ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Ziyaret programına Başkan Bulut'un yanı sıra Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman ile oda başkanları Şaban Doğan, Zafer Sürer, Hikmet Ay ve İbrahim Ertan katıldı.

Heyetle birlikte dükkanları tek tek gezerek esnafla sohbet eden Bulut, Ahilik geleneğinin toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkati çekti.

Ahilik kültürünü kentte yaşatmaya devam edeceklerini belirten Bulut, "Ahilik geleneğinin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha hissettik. Kırklareli'mizde bu güzel geleneği yaşatan, şehrimizin ekonomisine ve sosyal hayatına değer katan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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