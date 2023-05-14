Kırıkkale'de vatandaşlar sandık başına gidiyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seçmen vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Kırıkkaleliler, vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmek için seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara gidiyor. Vatandaşların sandık başına gittiği görüntüler seçim heyecanını gözler önüne serdi. İl genelinde ise seçmen sayısının 203 bin 7 olduğu belirtildi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'de sona erecek.

3'üncü kez oy kullandığını belirten Handan Atun, "Umarım hayırlı olur ülkemizin geleceği için bu benim 3'üncü oyum" diye konuştu.

Türkiye'mizin ufkunu açacak bir havanın olduğunu ifade eden Metin Atun, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Havva Atun ise, "Vatandaşlık görevimizi yaptık inşallah Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler görürüz" dedi.