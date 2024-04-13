Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 150,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 14 ay hapis cezası bulunan T.Ö. de yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.