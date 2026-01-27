Haberler

Kırıkkale'de traktör Kızılırmak'a düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de çiftçi Yasin Bulut'un yıkadığı traktör, Kızılırmak nehrinin kıyısında kayarak suya düştü. Vinç yardımıyla çıkarılan traktörde hasar oluştu.

Kırıkkale'de traktör Kızılırmak'a düştü

KIRIKKALE'de çiftçi Yasin Bulut'un, Kızılırmak kıyısında yıkadığı traktörü, kayarak nehre düştü. Araç, vinç ile nehirden çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Yasin Bulut'un Kızılırmak Nehri kıyısında yıkadığı traktörü kayarak suya düştü. Kendi imkanları ile traktörü nehirden çıkartamayan Bulut'un ihbarı üzerine bölgeye, Kırıkkale Belediyesi'nden vinç gönderildi. Vince bağlanan traktör çekilerek nehirden çıkarıldı. Araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu