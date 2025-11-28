Kırıkkale'de TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı

KIRIKKALE'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı.

Keskin ilçesindeki lisenin açılış törenine; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri katıldı. Yüksel, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap dağıttı. Bu sırada bir öğrenci, arkadaşlarıyla Togg fabrikasını kurulduğu günden beri merak ettiklerini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu da "İnşallah sizi oraya götürelim" dedi. Protokol üyeleri, daha sonra okulun bahçesine dikilen ağaçları suladı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,