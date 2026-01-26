Haberler

Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla market, fırın, lokanta ve kasaplarda denetim yaptı. Ürünlerin etiketleri, fiyatları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde market, fırın, lokanta ve kasap gibi yerlerde denetim yaptı.

Ürünlerin etiketlerini, fiyatları, üretim yerlerini inceleyen ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Denetimlerde çay, peynir, zeytin, yumurta, mercimek, sıvı yağ, pirinç, et ve tavuk grubu ürünlerin son 3 aya ait alış faturaları inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği denetimlerin ramazan ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Haberler.com
