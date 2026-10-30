Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram yeşil mercimek tohumu dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram yeşil mercimek tohumu dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen TAKE Projesi kapsamında Kırıkkale'de 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtıldı. 965 dekar alanda yapılacak üretimle baklagil üretiminin artırılması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması hedefleniyor.

Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, 965 dekar alanda yeşil mercimek üretimiyle baklagil üretiminin artırılması ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar

Lüks malikaneye kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni çok başkaymış

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?