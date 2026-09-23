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Kırıkkale'de 23 sera üreticisine 69 bin kıvırcık marul fidesi desteği verildi

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Kırıkkale'de 23 sera üreticisine 69 bin kıvırcık marul fidesi desteği verildi
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Kırıkkale'de 'Örtü Altında Kıvırcık Marul Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 sera üreticisine 69 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim kapasitesinin artırılması için fide ve benzeri desteklerin süreceğini bildirdi.

Kırıkkale'de 23 sera üreticisine 69 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Örtü Altında Kıvırcık Marul Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kentte örtü altı yetiştiriciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen programda, 23 sera üreticisine, 69 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı.

Açıklamada, sera üreticilerinin talepleri doğrultusunda fide ve benzeri desteklerin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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