Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Saygılı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem : Umut" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafına oy kullanan Saygılı, " Gazze : Kanıt" kategorisinden Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını seçen Saygılı, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Saygılı, halkı ve tüm dünyayı bilgilendirmek adına çok önemli işlere imza atan AA'yı tebrik etti.

AA çalışanlarının zor şartlarlar altında görev yaptıklarına dikkati çeken Saygılı, "Özellikle Gazze ve deprem bölgesindeki yaptığı üstün çalışmalardan dolayı kutluyorum. Allah işlerini rast getirsin. AA, Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Görev yapan bütün arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum." dedi.