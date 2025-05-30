Kırgızistan ve İtalya Arasındaki Ticaret Son Dört Yılda 5 Kat Arttı

Kırgızistan ve İtalya Arasındaki Ticaret Son Dört Yılda 5 Kat Arttı
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İtalya ile olan ticaretin son dört yılda beş kat arttığını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendiğini açıkladı. Caparov, İtalyan yatırımcıları Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile İtalya arasında ticaretin son dört yılda 5 kat arttığını bildirdi.

Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen İtalya-Orta Asya liderler zirvesinde konuştu.

Kırgızistan ile İtalya arasında artan ekonomik işbirliğine değinen Caparov, iki ülke arasındaki ticaretin son dört yılda 5 kat attığını belirtti.

Kırgızistan'ın ekonomisini güçlendirmeye ve yabancı yatırımcılar için uygun koşullar yaratmaya devam ettiğini kaydeden Caparov, İtalyan şirketlerini Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Caparov, İtalya'nın küçük ve orta ölçekli şirketlerin gelişmesindeki tecrübelerine ilgi duyduklarını söyledi.

Orta Asya'nın Avrasya coğrafyasındaki lojistik anlamındaki önemine vurgu yapan Caparov, geçen yılın aralık ayında inşaatına başlanan 8 milyar dolar değerindeki Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun Avrupa ile ticaretin artırılması konusundaki rolüne dikkati çekti.

Caparov, Kırgızistan'ın enerji potansiyeli olan bir ülke olduğuna işaret ederken, İtalya'nın yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanındaki tecrübelerine değer verdiklerini kaydetti.

İklim değişikliğinin, Kırgızistan'ın incisi Issık Göl'ünde su seviyesinin gerilemesine neden olduğunu belirten Caparov, dağ sularından Issık Göl'üne akan nehir sayısının yarım yüzyılda 110'dan 35'e düştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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