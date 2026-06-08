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Kırgızistan, "AB'ye uçuş yasağı uygulanan hava yolu şirketleri" listesinden çıkarıldı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, ülkenin Avrupa Birliği'nin uçuş yasağı uygulanan hava yolu şirketleri listesinden çıkarıldığını duyurdu. Karar, AB Havacılık Güvenliği Komitesi'nde alındı ve yakında yürürlüğe girecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Kırgızistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) uçuş yasağı uygulanan hava yolu şirketleri listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Kırgızistan'a ait tüm hava yolu şirketlerini kara listeden çıkardığı bildirildi.

Açıklamada, bu kararın 19-21 Mayıs tarihlerinde AB Havacılık Güvenliği Komitesi'nde alındığı ve yakın zamanda Avrupa Komisyonu'nun resmi yönetmeliğiyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

Avrupa Komisyonu'nun, martta Kırgızistan'a gerçekleştirilen yerinde değerlendirme ziyaretlerinin, teknik istişarelerin ve Brüksel'deki başarılı savunmalarının ardından ülkenin kaydettiği ilerlemeyi yüksek takdirle karşıladığı ifade edildi.

Ülke, uluslararası güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle 2006'dan bu yana bu listede yer alıyor ve Kırgız hava yolu şirketlerinin AB hava sahasını kullanması yasaklanıyordu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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