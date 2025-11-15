Kilis'te Zeytin Üretiminde Ciddi Verim Kaybı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera Erdal AKBUĞA

(KİLİS)- Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağı olan zeytinde bu yıl ciddi verim kaybı yaşanıyor. Üretici kadın, "Aldığımız ürün geçimimize yetmiyor. Zeytin para etmiyor. Zeytin olduğu sene para etmiyor. Bu sene de zeytinyağı pahalı ama bu defa da zeytin yok" dedi.

Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan üreticiler, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle zeytin ağaçlarında ciddi verim kaybı yaşandığını belirterek geçim sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Üreticiler, zeytin olmayan yılda zeytinyağının pahalı, zeytin olan yılda ise fiyatların düşük kaldığını ifade ediyor.

"Bu sene verim kısıtlı; yağmur olmadı, sıcaklar çok etkiledi"

Polateli'nde zeytin ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin genç üyesi Mustafa Kemal Polat, bu yılki zeytin sezonunun oldukça zayıf geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben Mustafa Kemal Polat. Polateli'nde oturuyorum. Evet, geçim kaynağımız zeyti üzerine. İşte biber, yani bahçe işli ile de uğraşıyoruz. Bu sene verimler kısıtlı. Çünkü yağmur olmadığı için, havalar çok sıcak olduğu için verim kısıtlı. Hava da sıcak gitti zaten. Şu an pek de bir verim yok, yani kısıtlı bir üretim var. Fiyatlar da genel olarak memnunlar. Çünkü zeytin olmadığı için yağ fiyatları fazla ama bu defa da satacak zeytin yok. Yağlık zeytinimiz daha fazla çıkıyor. Yağlık üretim daha fazla, sofralık üretim daha az."

Ailesiyle birlikte zeytin toplayan bir kadın da kuraklığın etkisini şöyle anlattı:

"Bu yıl zeytin yok. Geçen yıl tutmuştu, bu yıl tutmadı. Kuraklık nedeniyle zeytin olmadı. Yirmi iki dönüm bir bahçemiz var. İki yüz elli, üç yüz ağaç var. Aldığımız ürün geçimimize yetmiyor. Zeytin para etmiyor. Zeytin olduğu sene para etmiyor. Bu sene de zeytinyağı pahalı ama bu defa da zeytin yok."

"Yan gelir yoksa geçim çok zor"

Zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Ali Polat ise hem kuraklığın hem de ekonomik koşulların üreticiyi zorladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir sene yağış yoktu hocam, geçen yıl için. Ağaçlarımız baksana, hemen hemen kurumak üzereler yani. Bu sene yine yağmur yok. Hasat olmadı bu sene. Onun için zeytinyağı biraz pahalı. Burada daha çok yağlık zeytin var. Burada fabrikalar zeytinin kilosunu 200-250 liradan alıyor, 300 liradan satıyorlar.

Ya hocam, şimdi yan gelirin olmadıktan sonra geçim zor yani. Çünkü yan bir gelirin olmadığında, sana 250 ağaç zeytin tuttuğu sene 20 de yevmiye çıkar. Yani en standardını söylüyorum. Sofralık zeytin buralarda yok. Yağlık zeytin üretimi yapıyoruz."