Haberler

Kilis'te Zeytin Üretiminde Ciddi Verim Kaybı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan zeytin üreticileri, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle zeytin veriminde ciddi kayıplar yaşandığını belirtiyor. Üreticiler, geçim sıkıntısı çektiklerini ve zeytin fiyatlarının düşüklüğünden şikayet ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera Erdal AKBUĞA

(KİLİS)- Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağı olan zeytinde bu yıl ciddi verim kaybı yaşanıyor. Üretici kadın, "Aldığımız ürün geçimimize yetmiyor. Zeytin para etmiyor. Zeytin olduğu sene para etmiyor. Bu sene de zeytinyağı pahalı ama bu defa da zeytin yok" dedi.

Kilis'in Polateli ilçesinde yaşayan üreticiler, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle zeytin ağaçlarında ciddi verim kaybı yaşandığını belirterek geçim sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Üreticiler, zeytin olmayan yılda zeytinyağının pahalı, zeytin olan yılda ise fiyatların düşük kaldığını ifade ediyor.

"Bu sene verim kısıtlı; yağmur olmadı, sıcaklar çok etkiledi"

Polateli'nde zeytin ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin genç üyesi Mustafa Kemal Polat, bu yılki zeytin sezonunun oldukça zayıf geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben Mustafa Kemal Polat. Polateli'nde oturuyorum. Evet, geçim kaynağımız zeyti üzerine. İşte biber, yani bahçe işli ile de uğraşıyoruz. Bu sene verimler kısıtlı. Çünkü yağmur olmadığı için, havalar çok sıcak olduğu için verim kısıtlı. Hava da sıcak gitti zaten. Şu an pek de bir verim yok, yani kısıtlı bir üretim var. Fiyatlar da genel olarak memnunlar. Çünkü zeytin olmadığı için yağ fiyatları fazla ama bu defa da satacak zeytin yok. Yağlık zeytinimiz daha fazla çıkıyor. Yağlık üretim daha fazla, sofralık üretim daha az."

Ailesiyle birlikte zeytin toplayan bir kadın da kuraklığın etkisini şöyle anlattı:

"Bu yıl zeytin yok. Geçen yıl tutmuştu, bu yıl tutmadı. Kuraklık nedeniyle zeytin olmadı. Yirmi iki dönüm bir bahçemiz var. İki yüz elli, üç yüz ağaç var. Aldığımız ürün geçimimize yetmiyor. Zeytin para etmiyor. Zeytin olduğu sene para etmiyor. Bu sene de zeytinyağı pahalı ama bu defa da zeytin yok."

"Yan gelir yoksa geçim çok zor"

Zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Ali Polat ise hem kuraklığın hem de ekonomik koşulların üreticiyi zorladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir sene yağış yoktu hocam, geçen yıl için. Ağaçlarımız baksana, hemen hemen kurumak üzereler yani. Bu sene yine yağmur yok. Hasat olmadı bu sene. Onun için zeytinyağı biraz pahalı. Burada daha çok yağlık zeytin var. Burada fabrikalar zeytinin kilosunu 200-250 liradan alıyor, 300 liradan satıyorlar.

Ya hocam, şimdi yan gelirin olmadıktan sonra geçim zor yani. Çünkü yan bir gelirin olmadığında, sana 250 ağaç zeytin tuttuğu sene 20 de yevmiye çıkar. Yani en standardını söylüyorum. Sofralık zeytin buralarda yok. Yağlık zeytin üretimi yapıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Kan donduran cinayet! Evine gelen adamı baltayla öldürdü
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Mersin'de bir eve giren hırsızlar 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı

Küçük çocuğu da alet ettiler! Dakikalar içinde servet çaldılar
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.