Kilis'te Kauçuk Fabrikasında Yangın

Kilis'teki kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KİLİS'te kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
