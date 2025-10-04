Kilis'te Kauçuk Fabrikasında Yangın
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel