Kilis'te Açık Hava Sineması Çocuklara Neşe Saçtı

Kilis'te açık hava sineması çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Gençlik merkezinden yapılan açıklamaya göre, Elbeyli ilçe merkezinde kurulan açık hava sineması, eğlence ve neşeyle dolu anlara sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, "Öğrencilerimiz, açık havada kurulan sinema alanında büyük bir keyifle film izlerken, patlamış mısır ve içecek ikramlarımızla sinema deneyimini daha da tatlandırdık. Gençlerimizle birlikte her anı daha anlamlı ve unutulmaz hale getirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Elbeyli Kaymakamı Okan Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Kördeve ile vatandaşlar katıldı.