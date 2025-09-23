Kilis'te 38. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğünce, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "ilin ahisi" olarak belirlenen Mehmet Bulut, "ilin kalfası" Nazlı Aktaş ve "ilin çırağı" Mehmet Gözüsürmelioğlu'na ahi kaftanı giydirilerek plaket takdim edildi.

Kilis Valisi Tahir Şahin etkinlikte yaptığı konuşmada, ahiliğin, 13. yüzyılda Anadolu'da temellerinin atıldığını, daha sonra tüm Anadolu'ya yayıldığını, izlerinin bugüne kadar süregelen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşum olduğunu söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da ahiliğin, dürüstlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve emeğe verilen değerin en güzel timsali olduğunu belirtti.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile kurum müdürleri, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.