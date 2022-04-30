Kılıçdaroğlu: "Şampiyonluğunu İlan Eden Trabzonspor Camiasını Yürekten Kutluyorum"
ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Şampiyon Trabzonspor"
ANKA / Mahir Bağış - Güncel