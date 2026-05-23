Rusya-Ukrayna Savaşının Beşinci Yılında Kiev'de Yaşam Zor Koşullarda Devam Ediyor

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın beşinci yılında Kiev'de halk zor koşullarda yaşamını sürdürüyor. Savaşın hayatını tamamen değiştirdiğini belirten Sergey isimli kişi "Bildiğim tek şey şu; ya kazanacağız ya da öleceğiz" dedi. 26 yaşındaki Andrew ise "Daha iyi bir geleceğe inanıyoruz ama en kötüsüne de hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş beşinci yılına girdi. Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda sürerken, başkent Kiev de dron ve balistik füzelerle hedef alınmaya devam ediyor.

"YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BENİM İÇİN ZOR"

Kiev halkı, Ukrayna tarafından vurulan Rus tank, silah sistemleri ve saldırılarda hasar görmüş araçların sergilendiği St. Michael Meydanı'nda ANKA Haber Ajansı'nda konuştu.

55 yaşındaki Katerina, savaşta hayatını, her şeyini kaybeden tanıdıkları olduğunu belirterek, savaşın ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi. Katerina, "Çocuklarım burada yaşamıyor, başka bir ülkede yaşıyorlar. Bir şey olursa ben de taşınabilirim" dedi. Ordu için dua ettiğini dile getiren Katerina, "Hayat devam ediyor. Biz de yaşamaya çalışıyoruz ama benim için çok zor. Gençler için durumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir erkek kardeşim var ve onun üç yaşında bir çocuğu var. O çocuk dronu biliyor, saldırıları biliyor, normal bir hayatın ne olduğunu bilmiyor, bu saldırılardan korkuyor. Normal bir çocukluk yaşamıyor" dedi.

Sergey isimli bir kişi, Rusya'nın kontrolü altında olan bir bölgeden mülteci olduğunu söyledi. Savaşın hayatını nasıl etkilediği konusunda Sergey, "Hayatımı tamamen değiştirdi. Çünkü önceden Donetsk'te evim, dairem, bahçem vardı; gerçek bir mülk sahibiydim. Ama şimdi Putin her şeyimi elimden aldı" yanıtını verdi. Sergey geleceğe dair umudunun ne olduğu sorusu üzerine, "Kimse bilmiyor. Bildiğim tek şey şu, başka seçeneğimiz yok, ya kazanacağız ya da öleceğiz. Çünkü Rusya hepimizi öldürmek istiyor. Bunu biliyoruz ve büyük bir seçeneğimiz yok; ya kazanacağız ya da öleceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSAN DOĞASI BU. HER ŞEYE KOLAY ALIŞIYORLAR"

26 yaşındaki Andrew de savaşta ailesinden kayıp yaşamadığını, bu nedenle şanslı olduğunu dile getirdi. Andrew, "Yaralananlar oldu ama neyse ki ölen olmadı. İlk yıl gerçekten çok zordu ama insan doğası bu, insanlar her şeye kolay alışıyor. ve bunca yıldan sonra hala biraz mutluluk bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bunu yapmazsanız zihinsel olarak ölü biri haline gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

Savaşın yakın zamanda biteceğine inanıp inanmadığı sorulan Andrew, bunu söylemenin zor olduğunu kaydetti. Andrew, "Hava tahmini yapmaya benziyor. Yağmur yağacak mı? Muhtemelen evet. Ama ne zaman şiddetleneceğini ya da duracağını bilmiyoruz. Hepimiz bunu istiyoruz, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yazık ki kararları biz vermiyoruz, sadece kendimizi savunabiliyoruz. Daha iyi bir geleceğe inanıyoruz ama en kötüsüne de hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA