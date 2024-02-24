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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın Cenazesi Söke'de Defnedildi

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Uzun süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın cenazesi, Söke'de toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan da katıldı.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (70) cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yıldız için Özbaşı Mahallesi'ndeki Özbaşı Camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz ve gaziler de katıldı.

Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından Özbaşı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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