Haberler

KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa yönelik borç yapılandırması talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. 2026 yılına kadar geniş kapsamlı, düşük faizli ve cezaların silindiği bir borç yapılandırmasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni yılda geniş kapsamlı bir borç yapılandırması gerektiğini savundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının temel direklerinden biri olan esnaf ve sanatkarların yeni yıla girerken iyileştirme ve destek taleplerinin bulunduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkarların prim, vergi ve kredi borçları ile belediyelere, meslek odalarına ve birliklere aidat borçları bulunduğunu ifade eden Öztürk, 2026 yılı itibarıyla esnaf ve sanatkarlar için geniş kapsamlı, uzun vadeli, düşük faizli ve cezaların silindiği bir borç yapılandırması gerektiğini kaydetti.

Esnafın geleceğe umutla bakarak yoluna devam etmek istediğini vurgulayan Öztürk, KESOB olarak esnafın sesi olmaya, haklı taleplerini her platformda dile getirmeye, çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...