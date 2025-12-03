Kesk'ten TBMM'ye Çağrı: İyileştirme, Tüm Kamu Emekçilerini Kapsamalı

(ANKARA) - KESK, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarının artırılmasına ilişkin önergenin tüm kamu çalışanlarını ve emeklilerini kapsamasını istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir kabul edilen ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kuruluna sunulması beklenen önergeye göre; üst düzey yöneticilerin ve merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş gibi kariyer personel kadrolarında görev yapanların maaşlarında, bulunduğu kadroya göre 10 bin lira ile 40 bin lira arasında değişmekle birlikte, ortalama 30 bin lira tutarında seyyanen artış yapılması öngörülüyor. KESK Yürütme Kurulu tarafnıdan yapılan yazılı bir açıklamada, söz konusu önergeye tepki gösterildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KESK olarak önergenin alelacele görüşülüp kabul edilmesini kınıyoruz"

"Üstelik önergede 'Bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını; görev yapılan birim, kadro veya görev unvanı, görevin önem ve niteliği gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir' denilerek söz konusu seyyanen artışları daha da arttırma konusunda Cumhurbaşkanı tek yetkili kılınmaktadır. KESK olarak öncelikle böylesine önemli bir konunun sendikalardan, konfederasyonlardan, kamu emekçilerinden adeta kaçırılarak 'bir gece ansızın' Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmesini, önergenin alelacele görüşülüp kabul edilmesini kınıyoruz.

"Önerge ile öncelikle 'iktidar ile tam uyum içinde olan' bu kadroların ödüllendirilmesi hedeflenmekte"

Tüm kamuoyu mevcut durumda üst düzey yöneticiler olarak tanımlanan bürokrasinin önemli bir kısmının 23 yıldır ülkeyi yönetenlerin döneminde göreve getirildiğini, bunların bir kısmının da adeta 'kraldan çok kralcı' kadrolardan oluştuğunu görmekte, bilmektedir. Sözü hiç eğip bükmeden, bir kısmını tenzih ederek ifade edelim ki; önerge ile öncelikle 'iktidar ile tam uyum içinde olan' bu kadroların ödüllendirilmesi, 'motivasyonlarının arttırılması' hedeflenmektedir. Bunun için anayasa ve 4688 sayılı yasa başta olmak üzere yasalar, kamu görevlilerinin mali haklarının görüşülmesi gereken toplu sözleşme süreci bir kez daha yok sayılmaktadır. Bunun yerine şanslı bir azınlığa önerge ile torpil yapılmaktadır. Sadece yönetici kadroların değil, tüm kamu emekçilerinin maaşlarının arttırılması için iktidarı göreve, kamu emekçilerini mücadeleye çağırıyoruz."

Açıklamada, KESK'ni talepleri de şöyle sıralandı:

"En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz"

"Öncelikle tüm kamu emekçilerine brüt 18 bin 682 lira olarak verilen ilave seyyanen ödenek tutarının taban aylık katsayısına dahil edilmesini, söz konusu tutarın mevcut emekli aylıklarına da yansıtılmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine konut hakkı kapsamında Kira Desteği verilmesini istiyoruz. Mevcutta çok düşük olan eş ve çocuk yardımlarının yaşadığımız gerçek enflasyon temel alınarak güncellenmesini istiyoruz. 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz. Maaşlarımızdan kesilen Gelir Vergisi 1. dilim oranının yüzde 15 ten yüzde 10'a düşürülmesini, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan kesilen Gelir Vergisi'nin bu oranda sabitlenmesini istiyoruz."