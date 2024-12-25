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KESK'ten Asgari Ücrete Sert Tepki: 'Tek Kelimeyle Rezalet'

KESK'ten Asgari Ücrete Sert Tepki: 'Tek Kelimeyle Rezalet'
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirterek, durumu 'rezalet' olarak nitelendirdi. KESK, insanca yaşamak için gerekli olan ücretin sağlanması için mücadele edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), asgari ücrete ilişkin "Tek kelimeyle rezalet...Bugün 22 bin 104 TL ile açlık sınırının altında kalan asgari ücret bir iki ay içinde tamamen buharlaşacaktır. Kalıcı olan ise; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesidir" açıklamasını yaptı.

KESK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. "Tek kelimeyle rezalet" denilen açıklama şöyle:

"İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz! Tek kelimeyle rezalet. Asgari ücreti çocuklarına 'harçlık' diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. Emek karşıtı Şer İttifakı (İktidar-IMF-İşveren Konfederasyonları ittifakı) Asgari Ücreti Açlık Sınırının altında tuttu.

Tek kelimeyle rezalet. TÜİK'in sanal verilerine göre bile enflasyon: Yüzde 47 ENAG enflasyonu: Yüzde 86,76 2025 Yeniden Değerleme Oranı (vergi ve harçlarda artış): Yüzde 44. Asgari Ücrette artış: Yüzde30. 2025 Asgari Ücreti Net 22 bin 104 TL. 2024 Ocak net asgari ücret : 17.002 TL 2024 ilk altı aylık TÜİK enflasyonu: Yüzde 24,73 Temmuz'da asgari ücrette bu 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmış olsaydı Asgari ücret Temmuz 2024 itibari ile 4.205 TL artışla 21.207 TL olacaktı. İktidarın yılı sonu hedefi olan yüzde 45 enflasyon hedefi tutsa dahi 2024 ikinci altı aylık enflasyonu en az yüzde 16 olacak. Asgari Ücret bu sanal TÜİK oranına göre arttırılsaydı 3.393TL artışla zaten 24.600 TL olacaktı. Ama olmadı.. Asgari Ücret çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan TÜİK enflasyonuna göre artışın bile 2.496TL altında kaldı.

Tek kelimeyle Rezalet. Özellikle son beş yıldır iktidarın hedeflediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurum ortadayken bugün 22 bin 104 TL ile açlık sınırının altında kalan asgari ücret bir iki ay içinde tamamen buharlaşacaktır. Kalıcı olan ise; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesidir. KESK olarak asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine hepimiz için insanca yaşamaya yetecek bir ücret başta olmak üzere emeğin hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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