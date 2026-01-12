Haberler

Kesk Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz: 14 Ocak'ta İş Bırakıyoruz!

Güncelleme:
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yoksulluk ve güvencesizlikle mücadele etmek için 14 Ocak'ta iş bırakacaklarını duyurdu. İş bırakma eylemi sosyal haklar için gerçekleştirilecek.

(ANKARA) -Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yaptığı açıklamada 14 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı; ekonomik, özlük, demokratik, siyasal ve sosyal haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz.14 Ocak'ta iş bırakıyoruz! Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

